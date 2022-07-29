Вдова Табакова не желает оплачивать долги покойного мужа

Актриса Марина Зудина так и не погасила долги режиссера Олега Табакова, которого не стало в 2018 году.
Звезда фильма «Шумный день» должен государству 85 тысяч рублей. Артист не оплатил земельные налоги за 2014 и 2015 годы, пишет kp.ru.
По словам юриста Михаила Алексеева, задолженность должны погасить наследники. Нотариус подчеркнул, что новым владельцам достается не только имущество, но и долги.
Зудина пока не спешит решать вопрос с задолженностью ныне покойного артиста. Интересно, что после кончины мужа она получила огромное состояние.