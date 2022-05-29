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Вдова поэта-фронтовика Александра Межирова умерла в США на 102-м году жизни

Вдова поэта-фронтовика Александра Межирова умерла в США на 102-м году жизни
pixabay/PD

Вдова советского поэта-фронтовика Александра Межирова Елена умерла в США на 102-м году жизни. Трагической новостью поделился литературовед Николай Подосокорский в своем Telegram-канале. 

Супруги проживали в США с 1992 года. Елену Межирову считали музой поэта и переводчика. Дочь пары Зоя Межирова — поэт, эссеист и историк-искусствовед — также живет в США, но часто бывает в России и не теряет связи с русской культурой. 

Ранее стало известно, что в Москве скончался певец Ренат Ибрагимов. Артисту, композитору и режиссеру было 74 года, сообщал «Царьград».

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RusNewsToday24
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