Вдова поэта-фронтовика Александра Межирова умерла в США на 102-м году жизни

Вдова советского поэта-фронтовика Александра Межирова Елена умерла в США на 102-м году жизни. Трагической новостью поделился литературовед Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.
Супруги проживали в США с 1992 года. Елену Межирову считали музой поэта и переводчика. Дочь пары Зоя Межирова — поэт, эссеист и историк-искусствовед — также живет в США, но часто бывает в России и не теряет связи с русской культурой.
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