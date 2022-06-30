Вдова Пьера Нарцисса объяснила напряженные отношения с семьей певца

Бывшая супруга исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса рассказала о разногласиях, которые у нее возникли с родственниками покойного артиста.
По словам вдовы певца, родственники усопшего, а именно мать и сестра, не стали оказывать ей помощь в организации траурной церемонии прощания. Примечательно, что между родственниками также возникли споры на почве подмены гроба знаменитости.
«Они ни копейки не дали, все сделали мы, поклонники, коллеги. Перелет был за наш счет на прошлой неделе, но они капризничали. Он был бы вчера погребен», – пожаловалась женщина в беседе с корреспондентом ФАН.
Напомним, звезда «Фабрики звезд» ушел из жизни 21 июня на операционном столе в одной из московских клиник. Известно, Нарцисс страдал от редкой формы подагры.