Вдова Караченцова актриса Поргина призналась, что все время искала своего человека

Вдова артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина стала главной героиней проекта «Откровенно», рассказав зрителям о самом сокровенном в своей жизни. Ее монолог является детальным рассказом о том, как актриса искала счастье, о чем мечтала, какой представляла свою жизнь, перелает ФАН.