Вдова Караченцова актриса Поргина призналась, что все время искала своего человека

Вдова артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина стала главной героиней проекта «Откровенно», рассказав зрителям о самом сокровенном в своей жизни. Ее монолог является детальным рассказом о том, как актриса искала счастье, о чем мечтала, какой представляла свою жизнь, перелает ФАН.
«Я все время искала своего человека — теплого, благородного, надежного, щедрого, солнечного. Чтобы освещал всю мою жизнь, как папа освещал жизнь моей мамы», — призналась Прогина, комментируя свою роль.
Отмечается, что Поргина обрела известность после того, как вошла в труппу театра «Ленком». Также большую роль в жизни актрисы сыграли такие кинокартины, как «Много шума из ничего», «Ансамбль неудачников», «Жизнь Бетховена».
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Поргина высказалась об отстранении Захаровой из «Ленкома».