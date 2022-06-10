Вдова и сын Бориса Грачевского проиграли суд новому директору «Ералаша»

Грачевский скончался в января 2021 года. Смерть наступила в результате осложнений, спровоцированных коронавирусом.

Иск на сумму 12 млн рублей уже получил одобрение. Решение по оставшейся части средств будет рассмотрено в следующем месяце.

После его смерти сценариста, бывший партнер Григорян подал иск в суд, чтобы вернуть денежные средства. Об этом пишет kp.ru .

Суд обязал вдову и сына кинорежиссера Бориса Грачевского выплатить новому директору программы «Ералаш» Аркадию Григоряну 12 млн рублей. Эту сумму сценарист занял у собственной компании еще при жизни.