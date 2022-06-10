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Вдова и сын Бориса Грачевского проиграли суд новому директору «Ералаша»

Вдова и сын Бориса Грачевского проиграли суд новому директору «Ералаша»
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Суд обязал вдову и сына кинорежиссера Бориса Грачевского выплатить новому директору программы «Ералаш» Аркадию Григоряну 12 млн рублей. Эту сумму сценарист занял у собственной компании еще при жизни. 

Данное решение вынес Мещанский районный суд Москвы. Сообщается, что Грачевский взял займ в размере 18,5 млн рублей. 

После его смерти сценариста, бывший партнер Григорян подал иск в суд, чтобы вернуть денежные средства. Об этом пишет kp.ru

Иск на сумму 12 млн рублей уже получил одобрение. Решение по оставшейся части средств будет рассмотрено в следующем месяце. 

Грачевский скончался в января 2021 года. Смерть наступила в результате осложнений, спровоцированных коронавирусом. 

У режиссера остался маленький сын. Воспитанием ребенка занимается избранница сценариста Екатерина Белоцерковская. 

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