ВЦИОМ узнал отношение россиян к добрачным половым связям

Российское общество за последние три десятка лет стало намного раскрепощенным в теме интимных отношений. Так, увеличилось количество людей, которые считают секс до брака нормой (67%). Для сравнения, в 1992 году такую же позицию выразили 39% граждан и столько же были против сексуальных отношений до загса.