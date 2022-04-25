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    ВЦИОМ узнал отношение россиян к добрачным половым связям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВЦИОМ узнал отношение россиян к добрачным половым связям

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    pixabay.com/PD

    Число жителей России, которые считают допустимыми половые связи до брака, составляет 67%. Соответствующие выводы в ходе исследования сделал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Российское общество за последние три десятка лет стало намного раскрепощенным в теме интимных отношений. Так, увеличилось количество людей, которые считают секс до брака нормой (67%). Для сравнения, в 1992 году такую же позицию выразили 39% граждан и столько же были против сексуальных отношений до загса.

    Однако, не смотря на такие цифры, в 2022 году 63% россиян придерживаются традиционных взглядов на семью и считают секс без любви недопустимым. Почти в два раза чаще участники опроса сообщили, что считают неприемлемым иметь любовника или любовницу (86%).

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