ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает предвзятыми оценки судей на Олимпиаде в Пекине

Большинство российских болельщиков (55%) считают, что судейство на Играх в Пекине предвзятое. Об этом сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов во время круглого стола «О, спорт — не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн».

Только 23% опрошенных заявили, что судьи честно оценивают российских спортсменов, отметил он. Остальные же считают, что нарушения в выступлениях отечественных олимпийцев выискиваются намеренно. При этом еще шесть процентов отметили, что предвзятость, скорее всего, присутствует.

«Первый вопрос относительно объективности судейства — предвзято или непредвзято. Только 23% процента заявляют о том, что к нашим спортсменам относятся непредвзято. 55% сказали, что предвзято и (судьи) разыскивают нарушения — это данные от всех опрошенных», — уточнил Мамонов.

В настоящий момент российские спортсмены занимают девятое место в медальном зачете. На их счету 26 наград, среди которых пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых. При этом по общему числу медалей сборная России уступает лишь Норвегии, в копилке которой 29 штук.

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