ВЦИОМ: более 80% граждан России доверяют Путину

«Показатель

одобрения деятельности Президента с 11 по 17 апреля 2022 года составил 78,4%

(-1,2п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно

ответили 80,7% респондентов (-0,9п.п. за неделю)», – указано на официальном

сайте ВЦИОМ.