ВЦИОМ: более 80% граждан России доверяют Путину

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Президент
России Владимир Путин вызывает доверие у 80,7% граждан страны. Об этом
свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
Высокие
показатели также были зафиксированы при оценке политической деятельности
российского лидера. Согласно соответствующему рейтингу ВЦИОМ, за текущую неделю
этот уровень составил 78,4%.
«Показатель
одобрения деятельности Президента с 11 по 17 апреля 2022 года составил 78,4%
(-1,2п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно
ответили 80,7% респондентов (-0,9п.п. за неделю)», – указано на официальном
сайте ВЦИОМ.
Рейтинг
ВЦИОМ также включил в себя оценку работы премьер-министра Михаила Мишустина, правительства
РФ и партии «Единая Россия» со стороны населения страны.