ВЦИОМ: 67% россиян считают себя успешными

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Более половины россиян могут назвать себя успешными. Такие результаты показал опрос, проведенный социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Почти каждый второй россиянин готов назвать себя успешным человеком. Такой ответ дали 67% респондентов.
Чаще всего преуспевающими в делах себя считают молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (78%). В возрастном диапазоне от 18 до 24 лет этот показатель составляет чуть меньше — 70%.
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