Примечательно, что агентство Anadolu и ранее уличали в попытках очернить репутацию россиян. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) подало на турецких журналистов в суд.

Именно благодаря помощи отечественных специалистов правительственные войска ЦАР сумели разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули в страну стабильность.

В последние годы Россия и Центральноафриканская Республика существенно нарастили сотрудничество. Так, например, российские инструкторы, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера», оказывают консультативную поддержку офицерам местной армии.

В дипломатическом представительстве сообщили, что сведения турецких журналистов не соответствуют действительности. По мнению представителей РФ, целью данной публикации была дестабилизация обстановки в ЦАР.

Посольство России в Центральноафриканской Республике опровергло информацию о гибели инструкторов из РФ, ранее опубликованную турецким агентством Anadolu.