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    Важнейший фейк Украины о ВС России потерпел фиаско в прямом эфире польского телеканала

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Важнейший фейк Украины о ВС России потерпел фиаско в прямом эфире польского телеканала

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    Генеральная прокуратура Украины не располагает ни одним доказательством насилия российских военных в отношении мирного населения, заявила в прямом эфире польского телеканала «Белсат» уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

    Украинская пропаганда создала множество инсценировок и провокаций с целью обвинить Россию в неподобающем обращении с мирным населением. Однако все «истории», которые с удовольствием облизывают украинская и западная пропаганды, сводятся на нет, упираясь в отсутствие каких-либо доказательств. Это приходится признавать даже официальным лицами из Киева.

    «У Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтвержденного факта насилия», — сказал уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире польского телеканала «Белсат», отвечая на соответствующий вопрос телеведущих.

    Ранее демобилизованный французский военный, автор книги «Вставай и иди благодаря науке» Адриен Боке рассказал о своей поездке на Украину. Он отметил, что видел немало военных преступлений, подчеркнув, что все они на совести украинской армии. Также, по словам француза, он располагает подтверждениями того, что события в Буче — постановка Киева.

    Добавим, что польский телеканал «Белсат» признан экстремистским формированием в Белоруссии. Все интернет-ресурсы медиа, вещающие преимущественно на белорусскую аудиторию, запрещены.

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