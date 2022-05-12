Важнейший фейк Украины о ВС России потерпел фиаско в прямом эфире польского телеканала

Ранее демобилизованный французский военный, автор книги «Вставай и иди благодаря науке» Адриен Боке рассказал о своей поездке на Украину. Он отметил, что видел немало военных преступлений, подчеркнув, что все они на совести украинской армии. Также, по словам француза, он располагает подтверждениями того, что события в Буче — постановка Киева.