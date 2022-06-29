Вайнона Райдер рассказала о жестокости Голливуда и тяжелом расставании с Джонни Деппом

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Вайнона Райдер

Вайнона Райдер, чья голливудская карьера перезапустилась благодаря съемкам в популярном сериале “Очень странные дела”, появилась на цифровой обложке Harper’s Bazaar и дала интервью изданию — публикация как раз приурочена к выходу четвертого сезона.

Вайнона Райдер

Впрочем, речь пошла не только о новом проекте Вайноны — актриса вспомнила и о том времени, когда ее карьера, наоборот, встала на паузу. Этот процесс сопровождался и рядом публичных скандалов — самый громкий разразился в 2001 году, когда Райдер была арестована за кражу в магазине Saks Fifth Avenue в Беверли-Хиллз.

Я определенно отступила. Я была в Сан-Франциско. Но я не получала новых предложений. Я думаю, что это был взаимный разрыв. Это было какое-то жестокое время. Там было много подлости. Помню, как вернулась в Лос-Анджелес, и… это было тяжелое время. Я не понимала, закончилась ли эта часть моей жизни,

— поделилась воспоминаниями Райдер.

Актриса также отметила, что в Голливуде свои, порой весьма суровые законы.

Это жестокий бизнес. Вы постоянно работаете, но если вы хотите сделать перерыв, вам говорят: “Если вы замедлитесь, все остановится”. А потом все замедляется, и вы слышите: “Вернуться будет невозможно”. А потом это меняется на “Вас уже и не спрашивают”. Это было жестоко,

— сказала актриса.

В интервью Вайнона также намекнула, что ее разрыв с Джонни Деппом в 1993 году и жестокость голливудской культуры в то время сделали ее жизнь намного мрачнее, чем многие думали.

Это была моя личная “Прерванная жизнь”, но в реальности,

— сказала Райдер, имея в виду фильм 1999 года о молодой женщине в психиатрической больнице, где она снялась вместе с Анджелиной Джоли.

Помню, я играла героиню, которую пытают в чилийской тюрьме (речь о драме 1994 года “Дом духов”. — Прим. ред.). Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на моем лице [на съемках] и говорила себе: “Вот что я делаю с собой внутри”. Потому что я просто не заботилась о себе,

— рассказала Райдер о том периоде.

Для публикации журналисты также опросили некоторых друзей и коллег Вайноны. Своим мнением об актрисе поделился ее давний друг Киану Ривз, с которым она познакомилась еще в конце 1980-х.

Она воплощает своего рода уязвимость и хладнокровие одновременно. Вы ей верите. Она твердо стоит на ногах. Вы чувствуете целостность ее характеров,

— сказал актер.