Ватикан начнёт выпускать NFT

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Ватикан планирует создать галерею NFT, чтобы зрители по всему миру могли увидеть произведения искусства, рукописи и другие предметы, хранящиеся в его коллекции.





Проект представляет собой сотрудничество между Sensorium, компанией, специализирующейся в области VR, и Humanity 2.0. Последняя является некоммерческой организацией, возглавляемой Ватиканом, которая, как заявлено на их сайте, работает над «процветанием человека».





Humanity 2.0 возглавляет отец Филип Ларри (Philip Larrey), представитель Святого Престола. Отец Ларри — заведующий кафедрой логики и эпистемологии Папского Латеранского университета в Ватикане, декан философского факультета и автор нескольких книг о влиянии технологий на современное общество и философских последствиях искусственного интеллекта.

“Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Sensorium, чтобы изучить способы демократизации искусства, сделав его более доступным людям по всему миру, независимо от их социально-экономических и географических ограничений”, — говорится в заявлении отца Ларри. — “Партнёрство с Sensorium делает эту цель ещё одним шагом вперёд и оснащает нас новейшими технологическими решениями”.

Ожидается, что галерея, которую можно будет просматривать через устройства виртуальной реальности и на настольных компьютерах, будет доступна до конца 2022 года.

Ватикан — это хранилище лучших произведений искусства и предметов искусства в мире. Музей Ватикана был основан в XVI веке и содержит около 800 произведений искусства, в том числе работы художников эпохи Возрождения, таких как Микеланджело и Рафаэль, а также более современные работы — Василия Кандинского и Винсента ван Гога.

Пока неясно, какие части коллекции Ватикана будут доступны для продажи в качестве NFT.