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    Вассерман заявил, что наибольший вклад в создание Руси внесли греки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вассерман заявил, что наибольший вклад в создание Руси внесли греки

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Член государственной думы
    Анатолий Вассерман считает, что созданию Руси поспособствовали греки, а не норманны.

    Анатолий Вассерман в
    беседе с «Радио
    1    » выразил мнение, что норманская теория происхождения Руси неверна. Эта
    теория основывается на том, что славянские племена не могли управлять собой и
    поэтому пригласили на престол варяга Рюрика.

    Он считает, что образованию
    Руси поспособствовал торговый путь, который в последствии получил название «из
    варяг в греки». Грекам удалось вдоль торгового пути сформировать новое
    государство из близкородственных племен. В свою очередь, он отметил, что варяги
    на тот момент контролировали только север торгового пути.

    «И когда у предыдущей
    династии не осталось законных наследников после смерти князя Гастомысла, был
    приглашен на княжение Рюрик. Но в любом случае основы государственности были
    заложены еще за два-три столетия до приглашения Рюрика», — отметил Вассерман.

    Парламентарий считает, что
    хоть греки и внесли значительный вклад в создание Руси, но они не создали ее с
    нуля, а только помогли государству, формировавшемуся самостоятельно естественным
    путем.

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