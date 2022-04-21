Вассерман заявил, что наибольший вклад в создание Руси внесли греки

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Член государственной думы
Анатолий Вассерман считает, что созданию Руси поспособствовали греки, а не норманны.
Анатолий Вассерман в
беседе с «Радио
1» выразил мнение, что норманская теория происхождения Руси неверна. Эта
теория основывается на том, что славянские племена не могли управлять собой и
поэтому пригласили на престол варяга Рюрика.
Он считает, что образованию
Руси поспособствовал торговый путь, который в последствии получил название «из
варяг в греки». Грекам удалось вдоль торгового пути сформировать новое
государство из близкородственных племен. В свою очередь, он отметил, что варяги
на тот момент контролировали только север торгового пути.
«И когда у предыдущей
династии не осталось законных наследников после смерти князя Гастомысла, был
приглашен на княжение Рюрик. Но в любом случае основы государственности были
заложены еще за два-три столетия до приглашения Рюрика», — отметил Вассерман.
Парламентарий считает, что
хоть греки и внесли значительный вклад в создание Руси, но они не создали ее с
нуля, а только помогли государству, формировавшемуся самостоятельно естественным
путем.