Вассерман заявил, что наибольший вклад в создание Руси внесли греки

Он считает, что образованию

Руси поспособствовал торговый путь, который в последствии получил название «из

варяг в греки». Грекам удалось вдоль торгового пути сформировать новое

государство из близкородственных племен. В свою очередь, он отметил, что варяги

на тот момент контролировали только север торгового пути.