Вассерман цитатой римского философа описал превосходство Путина над Западом

Известный публицист, эрудит и интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что еще ни одному западному оппоненту не удалось предугадать заранее, каким именно путем Россия будет улучшать свои позиции.
Вассерман в комментарии «Царьграду» высказался о шагах, которые предпринимает Россия на геополитической арене на фоне украинского кризиса и западных санкций. По его словам, президент РФ Владимир Путин умело использует свои преимущества и недостатки противников.
«Я не знаю, что президент точно знал о состоянии экономики Запада, но он несомненно чувствовал, что, когда они влезут в драку с нами, им будет хуже, чем нам», — сказал Вассерман.
Он отметил, что западные оппоненты РФ предпочитают руководствоваться краткосрочно наработанным опытом, тогда как Путин использует хорошо работоспособные теории.
«Он руководствуется хорошими теориями. Еще философ Луций Сенека сказал: для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра», — добавил Вассерман.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.