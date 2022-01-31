Вассерман объяснил, зачем США начали экстренную эвакуацию своих дипломатов из Украины

Соединенные Штаты Америки, а также другие страны Запада неспроста приняли решение о проведении эвакуации своих дипломатов, находящихся на Украине.

Такой подход реализуется Вашингтоном специально, чтобы спровоцировать Киев на эскалацию военного конфликта в Донбассе. К такому выводу пришел известный политический аналитик, интеллектуал Анатолий Вассерман, проанализировав обстановку на Украине. В своей авторской статье, опубликованной на сайте информационного портала RenTV, Вассерман подробно рассказал о стратегии Вашингтона, а также объяснил, зачем США на самом деле начали экстренную эвакуацию своих дипломатов из Украины.

Анатолий Вассерман в первую очередь обратил внимание, что американские власти намерены нагнетают обстановку на Украине, поскольку такое решение позволит им достигнуть собственных геополитических целей, связанных с реализацией антироссийской позиции. Так, США неслучайно начала экстренную эвакуацию своих дипломатов из Киева и других украинских городов. Таким образом Вашингтон пытается предпринять меры, которые заставят Киев реализовать какую-нибудь антироссийскую провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, что приведет к эскалации военного конфликта.

«Их нынешний выезд – одно из средств заставить киевских террористов возобновить террор. Но не единственное средство», — заметил Вассерман.

Политолог также указал и на другой фактор, свидетельствующий о том, что США подталкивают Украину на военный конфликт с Россией. Вашингтон начал осуществлять регулярные поставки летального вооружения для ВСУ, провоцируя Киев предпринять попытку силового захвата Донбасса. Американские власти прекрасно понимают, что Москва не оставит Донбасс в беде и вмешается, если Киев начнет полномасштабное наступление на ЛДНР.

«Открытым текстом перевожу с дипломатического: Байден приказал напасть хоть на кого-нибудь, а Зеленский все еще надеется отсидеться. Хотя бы до августа, когда придется напасть, чтобы поднять шансы демократов на парламентских выборах в США», — резюмировал Вассерман.

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