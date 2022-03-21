Вассерман объяснил, почему ход спецоперации РФ заставляет его изрядно нервничать

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Вооруженные сил России, проводящие специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, столкнулись с определенными сложностями, которые влияют на ход освободительных мероприятий.

К такому выводу пришел известный российский политический эксперт, интеллектуал Анатолий Вассерман, проанализировав обстановку в отдельных украинских регионах и городах. В своей авторской статье, опубликованной на сайте информационного издания RenTV, Вассерман подробно рассказал о процессе денацификации Украины, а также объяснил, почему ход спецоперации РФ заставляет его изрядно нервничать.

Анатолий Вассерман в первую очередь обратил внимание, что процесс проведения денацификации значительно замедлился из-за ряда определенных факторов. Все дело в том, что ВСУ и националистические группировки прячутся в густонаселенных городах, прикрываясь мирным населением. Такой преступный подход негативно отражается на ходе специальной операции, поскольку Вооруженным силам России приходится действовать максимально деликатно и ювелирно.

«Ход боевых действий на Украине и Донбассе заставляет изрядно нервничать. Потому что слишком уж напрягает наше терпение», — объяснил Вассерман.

Политолог выразил уверенность, что Россия готова завершить специальную операцию по денацификации до логического конца, поскольку уже достигла больших успехов в этом направлении. Москва тихими, но уверенными шагами движется к логическому завершению украинского кризиса.

«Что бы ни болтали западные покровители террористов – а от скорой заслуженной кары не уйти никому», — резюмировал Вассерман.

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