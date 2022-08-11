Василий Небензя указал на абсурдность обвинений Киева в адрес Москвы по ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских военнослужащих. У них нет причин обстреливать объект и сам город, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Постоянный представитель выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе Москвы. Темой обсуждения стали обстрелы по Запорожской АЭС.
«На проходящей в настоящее время в Нью-Йорке 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций звучат циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России», — отметил Небензя.
По словам постпреда, подобные заявления Украины подхватывает иностранная пресса. Но у российских военнослужащих, контролирующих объект, нет поводов для обстрела ЗАЭС.
URA.RU сообщает, что Небензя обвинил Киев в создании угрозы для всех на фоне обстрелов Запорожской АЭС. И данные преступные действия со стороны силовиков Украины толкают мир на грань ядерной катастрофы, уточнил «Царьград».