Василий Небензя указал на абсурдность обвинений Киева в адрес Москвы по ЗАЭС

«На проходящей в настоящее время в Нью-Йорке 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций звучат циничные и абсурдные обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России», — отметил Небензя.