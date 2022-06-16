Васильева ответила на обвинения в алчности от режиссера Никоненко

Никоненко обвинил Васильеву в алчности. По словам режиссера, актриса во время съемок фильма «Хочу в Америку» пыталась дополнительно подзаработать. Она даже предлагала отстранить режиссера от презентации его же картины и самой ее представить за границей. Однако сама актриса подобную информацию опровергла.