Васильева ответила на обвинения в алчности от режиссера Никоненко

Актриса Татьяна Васильева отреагировала на высказывания режиссера Сергея Никоненко о собственной персоне. Артистка заявила, что не помнит своего обидчика.
Никоненко обвинил Васильеву в алчности. По словам режиссера, актриса во время съемок фильма «Хочу в Америку» пыталась дополнительно подзаработать. Она даже предлагала отстранить режиссера от презентации его же картины и самой ее представить за границей. Однако сама актриса подобную информацию опровергла.
«Вероятно, такой фильм, что я его не помню. Также, как и режиссера», — заявила Васильева в беседе с Daily Storm.
Ранее актриса высказалась по поводу уехавшей из России Чулпан Хаматовой. По мнению Васильевой, артистка поступила как свинья из всем известной басни.