Вашингтон сообщил о новом пакете военной поддержки для Киева

Вашингтон выделяет новый пакет поддержки для Киева, в том числе четыре системы РСЗО. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Он сообщил, что Белый дом объявляет о дополнительной поддержке, объем которой составляет 450 млн долларов. Кирби сделал это заявление во время брифинга. В список этой помощи также войдут катера и боеприпасы для артиллерии.
Координатор Совета нацбезопасности добавил, что Вашингтон оказал помощь Киеву с февраля в объеме 6,1 млрд долларов. При этом сумма поддержки для Украины с начала работы текущей администрации составляет 6,8 млрд.
Американский подполковник Дэниел Дэвис ранее рассказал, что украинские боевики терпят поражение в Донбассе. Об этом сообщает агентство URA.RU.