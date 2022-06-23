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Вашингтон сообщил о новом пакете военной поддержки для Киева

Вашингтон сообщил о новом пакете военной поддержки для Киева
wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0

Вашингтон выделяет новый пакет поддержки для Киева, в том числе четыре системы РСЗО. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он сообщил, что Белый дом объявляет о дополнительной поддержке, объем которой составляет 450 млн долларов. Кирби сделал это заявление во время брифинга. В список этой помощи также войдут катера и боеприпасы для артиллерии.

Координатор Совета нацбезопасности добавил, что Вашингтон оказал помощь Киеву с февраля в объеме 6,1 млрд долларов. При этом сумма поддержки для Украины с начала работы текущей администрации составляет 6,8 млрд.

Американский подполковник Дэниел Дэвис ранее рассказал, что украинские боевики терпят поражение в Донбассе. Об этом сообщает агентство URA.RU.

помощь США Украина
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