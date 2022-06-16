Вашингтон собирается поставить Украине дополнительные РСЗО

США намерены поставить Украине дополнительные системы реактивного залпового огня (РСЗО) уже со следующей партией военной помощи, передает РИА Новости.
Как подчеркнул представитель американской администрации, Вашингтон по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован исключительно дипломатическим путем.
Напомним, американская газета The Washington Post сообщила, что Пентагон намерен поставить Киеву дополнительные восемь РСЗО HIMARS. Ранее первая партия из четырех аналогичных машин уже поступила на Украину. Сейчас военнослужащие ВСУ завершают процесс обучения. Ожидается, что уже на следующей неделе американские установки поступят в войска.
Стоит отметить, что HIMARS отличается тем, что может использоваться не только как РСЗО, но и тактический комплекс. При оснащении соответствующими боеприпасами, ее дальность поражения может достигать 500 км.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.