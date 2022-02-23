Вашингтон предупредил Зеленского о начале «вторжения» в течение двух суток

Правительство Соединенных Штатов предупредило президента Украины Владимира Зеленского, что Россия собирается начать свое «вторжение», скорее всего, в течение следующих 48 часов. Об этом сообщило издание Newsweek.

Источник СМИ, близкий к украинскому лидеру, заявил, что официальный Киев получил это предупреждение. Он добавил, что подобные сигналы от американской стороны исходят уже не в первый раз.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США. Кроме того, сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом»,— отметил источник.

Другой источник в американской разведке подчеркнул, что «нападение» России якобы может начаться с кибератак. Однако планы Москвы могут меняться ежедневно, поскольку ситуация вокруг Киева нестабильна.

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