Вашингтон получил ответ от России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты получили ответ от российских властей на свое предложение по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.

По последним данным, ответ был передан в письменной форме. Сейчас американские власти внимательно изучают текст полученного документа.

Россия в конце прошлого года опубликовала проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности европейского континента. Москва потребовала у западных партнеров прекратить расширение инфраструктуры Североатлантического альянса на восток, отказаться от идеи принятия Украины в состав объединения и прекращение размещения ударного вооружения НАТО вблизи границ РФ.

Недавно президент России Владимир Путин лично провел переговоры на эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили предложения Москвы, а также кризисную ситуацию вокруг Украины, пишет телеканал «360».

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