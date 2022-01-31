Вашингтон получил ответ от России по гарантиям безопасности

Вашингтон получил ответ от России по гарантиям безопасности Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Соединенные Штаты получили ответ от российских властей на свое предложение по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской администрации.

По последним данным, ответ был передан в письменной форме. Сейчас американские власти внимательно изучают текст полученного документа.

Россия в конце прошлого года опубликовала проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности европейского континента. Москва потребовала у западных партнеров прекратить расширение инфраструктуры Североатлантического альянса на восток, отказаться от идеи принятия Украины в состав объединения и прекращение размещения ударного вооружения НАТО вблизи границ РФ.

Недавно президент России Владимир Путин лично провел переговоры на эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили предложения Москвы, а также кризисную ситуацию вокруг Украины, пишет телеканал «360».

 
загрузка...
 
гарантии безопаности россия и сша ситуация вокруг украины
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru