Вашингтон назвал несерьезным контрпредложение Москвы по обмену заключенными

Вашингтон получил от Москвы контрпредложение по вопросу обмена заключенными. Однако США не считают его серьезным. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
При этом она не стала раскрывать детали обсуждаемых переговоров. По информации журналистов, Вашингтон готов обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россия в ответ якобы затребовала еще одного соотечественника.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили обмен заключенными и украинский кризис. Об этом написало издание Argumenti.ru.