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Вашингтон назвал несерьезным контрпредложение Москвы по обмену заключенными

Вашингтон назвал несерьезным контрпредложение Москвы по обмену заключенными
White House/via Globallookpress.com

Вашингтон получил от Москвы контрпредложение по вопросу обмена заключенными. Однако США не считают его серьезным. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом она не стала раскрывать детали обсуждаемых переговоров. По информации журналистов, Вашингтон готов обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россия в ответ якобы затребовала еще одного соотечественника.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили обмен заключенными и украинский кризис. Об этом написало издание Argumenti.ru.

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