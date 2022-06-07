Варшава может заставить Берлин стать заложником российского газа

Потребление газа в Польше в прошлом году составило около 21 миллиарда кубометров, из которых 16,1 — российский. Избавиться от такой зависимости Варшава могла бы путем реверсного импорта энергоресурсов из России через западные страны, например, Германию. Но это чревато для Берлина зависимостью от Москвы, к тому же подобные действия могут навлечь на Германию санкции РФ за обход введенных против Польши ограничений.