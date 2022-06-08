Культура01

Variety: Джулия Гарнер сыграет Мадонну в байопике о певице

Variety: Джулия Гарнер сыграет Мадонну в байопике о певице

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Кино





660


Джулия Гарнер

Актриса Джулия Гарнер, известная по сериалам “Изобретая Анну” и “Озарк”, сыграет Мадонну в предстоящем байопике, режиссурой которого займется сама поп-звезда. О том, что Джулию утвердили на роль, сообщает издание Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.

Один из инсайдеров добавил, что Гарнер стала фаворитом из более чем дюжины кандидатов. По словам другого источника, команда Гарнер сейчас рассматривает предложение и, как ожидается, примет его. На роль, как сообщается, также претендовали Флоренс Пью, звезда “Эйфории” Алекса Деми, Одесса Янг, Биби Рекса и Скай Феррейра. По данным источников, кастинг был довольно изнурительным, так как музыкальная постановка требует исполнительских и танцевальных навыков.

Мадонна и Джулия ГарнерМадонна и Джулия Гарнер

Съемки будут проходить на студии Universal Pictures, а в центре сюжета будут первые годы карьеры Мадонны. Сама поп-звезда, говоря о проекте, представляла его так:

Надеюсь перенести на экран невероятное путешествие, которое я прожила как художник, музыкант, танцовщица — человек, пытающийся пробиться в этом мире. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка и искусство поддерживали меня и давали мне жизнь.

Сроки производства и исполнители других ролей пока неизвестны. Продюсером проекта назначена Эми Паскаль, которая с 2016 года работала над фильмами про Человека-паука, а также над фильмами “Маленькие женщины”, “Веном” и перезапуском “Охотников за привидениями”.

Джулия ГарнерДжулия Гарнер


nadjabeschНадя Бесчетникова


Источник
Variety


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Фото
Кадры из видео


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.