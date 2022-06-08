Variety: Джулия Гарнер сыграет Мадонну в байопике о певице

Джулия Гарнер

Актриса Джулия Гарнер, известная по сериалам “Изобретая Анну” и “Озарк”, сыграет Мадонну в предстоящем байопике, режиссурой которого займется сама поп-звезда. О том, что Джулию утвердили на роль, сообщает издание Variety со ссылкой на источник, близкий к проекту.

Один из инсайдеров добавил, что Гарнер стала фаворитом из более чем дюжины кандидатов. По словам другого источника, команда Гарнер сейчас рассматривает предложение и, как ожидается, примет его. На роль, как сообщается, также претендовали Флоренс Пью, звезда “Эйфории” Алекса Деми, Одесса Янг, Биби Рекса и Скай Феррейра. По данным источников, кастинг был довольно изнурительным, так как музыкальная постановка требует исполнительских и танцевальных навыков.

Мадонна и Джулия Гарнер

Съемки будут проходить на студии Universal Pictures, а в центре сюжета будут первые годы карьеры Мадонны. Сама поп-звезда, говоря о проекте, представляла его так:

Надеюсь перенести на экран невероятное путешествие, которое я прожила как художник, музыкант, танцовщица — человек, пытающийся пробиться в этом мире. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка и искусство поддерживали меня и давали мне жизнь.

Сроки производства и исполнители других ролей пока неизвестны. Продюсером проекта назначена Эми Паскаль, которая с 2016 года работала над фильмами про Человека-паука, а также над фильмами “Маленькие женщины”, “Веном” и перезапуском “Охотников за привидениями”.

Джулия Гарнер