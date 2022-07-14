Варганов напомнил украинскому дипломату о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

В четверг, 14 июля, представитель украинской делегации в ООН воспользовался отведенным ему временем на заседании организации по вопросам устойчивого развития и заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по Дому офицеров в Виннице. В ответ на это Варганов напомнил украинским коллегам, что ракетному удару подвергли здание, которое ВСУ использовали в качестве временного пункта дислокации.