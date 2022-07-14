Варганов напомнил украинскому дипломату о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов опроверг заявление украинской стороны о ракетном ударе ВС РФ по гражданскому объекту в Виннице.
В четверг, 14 июля, представитель украинской делегации в ООН воспользовался отведенным ему временем на заседании организации по вопросам устойчивого развития и заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по Дому офицеров в Виннице. В ответ на это Варганов напомнил украинским коллегам, что ракетному удару подвергли здание, которое ВСУ использовали в качестве временного пункта дислокации.
«Представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех восьми лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами», — отметил Варганов.
Варганов также отметил, что ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку, чем спровоцировали взрыв на складе с селитрой, при котором пострадали 90 мирных жителей.