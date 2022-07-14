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Варганов напомнил украинскому дипломату о военных преступлениях ВСУ в Донбассе

Варганов напомнил украинскому дипломату о военных преступлениях ВСУ в Донбассе
Минобороны Украины

Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов опроверг заявление украинской стороны о ракетном ударе ВС РФ по гражданскому объекту в Виннице. 

В четверг, 14 июля, представитель украинской делегации в ООН воспользовался отведенным ему временем на заседании организации по вопросам устойчивого развития и заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по Дому офицеров в Виннице. В ответ на это Варганов напомнил украинским коллегам, что ракетному удару подвергли здание, которое ВСУ использовали в качестве временного пункта дислокации. 

«Представитель Украины, видимо, забывает, что в течение всех восьми лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных людей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами», — отметил Варганов. 

Варганов также отметил, что ВСУ дважды обстреляли Новую Каховку, чем спровоцировали взрыв на складе с селитрой, при котором пострадали 90 мирных жителей.

винница ВСУ ООН Украина
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RusNewsToday24
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