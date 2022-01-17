Неизвестные вандалы повредили герб Белоруссии на границе с Польшей. Об инциденте сообщили пограничники, когда обнаружили утром, что в щитке с изображением государственного символа зияют отметины от выстрелов.

Инцидент произошел в Гродненском районе. Согласно предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, по гербу несколько раз выстрелили металлическими шариками. В настоящий момент на месте обнаружения поврежденного пограничного столба работает оперативно-следственная группа.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 370 УК Белоруссии («Надругательство над государственными символами»). Устанавливаются все обстоятельства и детали ЧП на белорусско-польской границе.

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