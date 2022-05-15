Вандалы осквернили памятник воинам-интернационалистам в Якутии

«По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по сообщению об осквернении неизвестными лицами памятника воинам-интернационалистам, расположенного в г. Нерюнгри», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.