Вандалы осквернили памятник воинам-интернационалистам в Якутии

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Неизвестные злоумышленники осквернили монумент воинам-интернационалистам. По факту инцидента проводится проверка, виновные пока не установлены.
«По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по сообщению об осквернении неизвестными лицами памятника воинам-интернационалистам, расположенного в г. Нерюнгри», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Председатель СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Словакии
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