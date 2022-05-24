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Вандалы осквернили кладбище в Париже ради поддержки Зеленского

Вандалы осквернили кладбище в Париже ради поддержки Зеленского
pixabay.com

Вандалы наклеили стикеры в поддержку президента Украины Владимира Зеленского на могилы деятелей культуры на кладбище Пер-Лашез в Париже, передает RT.

По информации источника, наклейки с надписью «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского» появились на надгробиях писателей Оскара Уайльда и Оноре де Бальзака, певицы Эдит Пиаф, рок-музыканта Джима Моррисона, танцовщицы Айседоры Дункан и др.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что жуналистка Юлия Витязева предупредила Европу о потрясениях из-за наплыва украинских беженцев.

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RusNewsToday24
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