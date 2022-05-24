Вандалы осквернили кладбище в Париже ради поддержки Зеленского

По информации источника, наклейки с надписью «Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского» появились на надгробиях писателей Оскара Уайльда и Оноре де Бальзака, певицы Эдит Пиаф, рок-музыканта Джима Моррисона, танцовщицы Айседоры Дункан и др.