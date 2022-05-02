Вандалы нарисовали свастику на самолете Ту-134 в аэропорту Кишенева

Хулиганы разрисовали самолет Ту-134, который стоит на постаменте у аэропорта в Кишиневе. Сотрудники полиции начали розыск злоумышленников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Наталью Стати.