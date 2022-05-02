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    Вандалы нарисовали свастику на самолете Ту-134 в аэропорту Кишенева

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вандалы нарисовали свастику на самолете Ту-134 в аэропорту Кишенева

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    pixabay.com/PD

    Хулиганы разрисовали самолет Ту-134, который стоит на постаменте у аэропорта в Кишиневе. Сотрудники полиции начали розыск злоумышленников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Наталью Стати.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Компетентные органы устанавливают все обстоятельства инцидента. 

    Ранее в Можайске задержала мужчину 1984 года рождения, которого заподозрили в совершении акта вандализма. Он залил краской баннер в поддержку ВС РФ, сообщало РИАМО

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