Вандалы нарисовали свастику на самолете Ту-134 в аэропорту Кишенева

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Хулиганы разрисовали самолет Ту-134, который стоит на постаменте у аэропорта в Кишиневе. Сотрудники полиции начали розыск злоумышленников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной полиции Наталью Стати.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Компетентные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее в Можайске задержала мужчину 1984 года рождения, которого заподозрили в совершении акта вандализма. Он залил краской баннер в поддержку ВС РФ, сообщало РИАМО.
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