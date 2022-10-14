Новости0

Вандалы нарисовали нацистскую свастику на памятнике Суворову в Швейцарии

Вандалы нарисовали нацистскую свастику на памятнике Суворову в Швейцарии
wikimedia.org | Хрюша/CC BY-SA 3.0

Памятник сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, расположенный в Швейцарии, вновь пострадал от действий вандалов.

Неизвестные злоумышленники испачкали мемориал черной краской, а на постаменте нарисовали нацистскую свастику, при этом изобразив ее задом наперед. Об этом рассказал президент швейцарского отделения байк-клуба «Ночные волки» Рольф Шефлер.

«Минувшей ночью памятник снова осквернили. “Ночные волки» очистят его снова», — заявил он в интервью ТАСС.

Ранее члены байкерского клуба отмывали мемориал от желтой и синей краски, которой его измазали в мае 2022 года. При этом местная полиция не смогла найти в прошлый раз вандалов, чтобы наказать виновных.

памятник свастика швейцария
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.