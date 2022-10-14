Вандалы нарисовали нацистскую свастику на памятнике Суворову в Швейцарии

Памятник сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, расположенный в Швейцарии, вновь пострадал от действий вандалов.
Неизвестные злоумышленники испачкали мемориал черной краской, а на постаменте нарисовали нацистскую свастику, при этом изобразив ее задом наперед. Об этом рассказал президент швейцарского отделения байк-клуба «Ночные волки» Рольф Шефлер.
«Минувшей ночью памятник снова осквернили. “Ночные волки» очистят его снова», — заявил он в интервью ТАСС.
Ранее члены байкерского клуба отмывали мемориал от желтой и синей краски, которой его измазали в мае 2022 года. При этом местная полиция не смогла найти в прошлый раз вандалов, чтобы наказать виновных.