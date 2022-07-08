«Вам тут не рады»: немцы бурно отреагировали на попытку Мельника оправдать речи о нацизме

«Когда вам нужно чего-то добиться, вы манипулируете, начиная обращение со слов “дорогие друзья”. Это так избито! И к этому добавляется отсутствие манер у вас и невоспитанность. Я не хочу, чтобы вы дальше работали дипломатом в моей стране. Вы оказали Украине медвежью услугу», — пишет один из пользователей.