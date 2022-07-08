«Вам тут не рады»: немцы бурно отреагировали на попытку Мельника оправдать речи о нацизме

Украинский посол в Германии Андрей Мельник попытался оправдаться после скандального интервью, в котором он прославлял пособника гитлеровцев и нациста Степана Бандеру. Однако пользователей соцсетей еще больше возмутило такое поведение.
Представитель Украины опубликовал пост на личной странице Twitter, где отрицал все обвинения в свой адрес. Также он отметил, что осуждающе относится к Холокосту, но немцы не оценили такой жест от Мельника.
«Когда вам нужно чего-то добиться, вы манипулируете, начиная обращение со слов “дорогие друзья”. Это так избито! И к этому добавляется отсутствие манер у вас и невоспитанность. Я не хочу, чтобы вы дальше работали дипломатом в моей стране. Вы оказали Украине медвежью услугу», — пишет один из пользователей.
Хорошо, что дипломат, восхваляющий нацистов и убийц евреев, теперь покинет свою виллу в Германии и вернется на Украину, пишет еще один читатель.
«Просто покиньте Германию, господин Мельник, вам тут не рады», — заключил очередной юзер.
Ранее аналитики Bild опубликовали материал, ссылаясь на собственные источники, в котором сообщили о скором уходе с должности посла Украины в Германии. По данным информатора, дипломат может продолжить работу в качестве заместителя МИД.