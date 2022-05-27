«Вам не скажут об этом по телевизору»: юная луганчанка открыла глаза детям Европы на события в Донбассе

Прожив столько лет на войне, девочка в первую очередь говорит о том, что нельзя становиться озлобленными и злыми. В мире происходит много несправедливости, которую дети не замечают, пока она не коснется их. По мнению девочки, надо учиться видеть и понимать мир не только рядом. Из-за военных конфликтов, которые начинают взрослые по всей планете, погибает очень много невинных детей. И люди ничего об этом не знают, стараются не замечать. Имена детей, погибших в Донбассе и в других военных конфликтах, мало кому известны.