«Вам не скажут об этом по телевизору»: юная луганчанка открыла глаза детям Европы на события в Донбассе

Война в Донбассе, которая длится уже долгие восемь лет, не обошла стороной ни взрослых, ни детей. Однако, когда из уст детей звучат рассказы об обстрелах, мурашки бегут по коже.
Так, девочка из Луганска, Фаина Савенкова, пытается рассказать миру, что происходит на ее Родине, в Донбассе. Девочка последние три года хочет достучаться до взрослых, чтобы они услышали, что уже восемь лет продолжается обстрел ее родного Донбасса, что в данный момент гибнут дети.
«Половина моего детства прошла на войне. И вот уже три года я стараюсь достучаться до взрослых. Политики, религиозные и культурные деятели… Я пытаюсь рассказать им, что у нас происходит, но взрослые как обычно слушают, но не спешат что-то делать. Война продолжается, погибают дети, взрослые. И я, к сожалению, здесь бессильна», — рассказала Фаина.
Юная жительница Луганска отмечает, что понимает, что сейчас испытывают дети Украины. Этот страх и ужас она, со всеми детьми Донбасса испытывают не протяжении восьми лет.
«Мы знаем этот страх. Мне сложно что-то посоветовать детям Украины, но я, как ребенок, проживающий восемь лет на войне и видящий ужасы происходящего, хочу пожелать им быть сильными, не озлобиться и не научиться ненавидеть. Это самое главное. Уж мы-то знаем. А еще война обязательно закончится», — подчеркивает Фаина Савенкова.
Прожив столько лет на войне, девочка в первую очередь говорит о том, что нельзя становиться озлобленными и злыми. В мире происходит много несправедливости, которую дети не замечают, пока она не коснется их. По мнению девочки, надо учиться видеть и понимать мир не только рядом. Из-за военных конфликтов, которые начинают взрослые по всей планете, погибает очень много невинных детей. И люди ничего об этом не знают, стараются не замечать. Имена детей, погибших в Донбассе и в других военных конфликтах, мало кому известны.
«Например, что вы знаете о Донбассе? Или что вы знаете о детях, погибших от военных конфликтов? Вам знакомо имя Кирилла Сидорюка? А что вы знаете о Милице Ракич, погибшей от кассетных бомб в Сербии? Вам знакомы фамилии этих детей и их судьбы? Думаю, нет. Тогда скажу я – они погибли во время войн, которые вели взрослые», — рассказала юная луганчанка.
Фаина отметила, что Запад все восемь лет закрывал глаза на войну в Донбассе, для этих стран конфликт на Украине начался только в 2022 году. Девочка верит, что несмотря на все попытки европейских и американских политиков, правда обязательно победит.
«У нас в Донбассе уже восемь лет идет война, и никто этого не замечает. Для Европы конфликт начался в феврале 2022, а для нас в 2014 году. Вам вряд ли об этом скажут на телеканалах или известные политики. Но я верю, что правда обязательно победит», — подчеркивает Фаина.
Девочка мечтает, что дети всего мира обязательно будут дружить и войн будет все меньше и меньше. Возможно, ее желание по-своему детское, но она очень хотела бы, чтобы дети всего мира никогда не испытывали того, что довелось пережить детям войны.
«Чтобы 1 июня был просто праздником. И чтобы повзрослев и придя на Аллею ангелов в Донецке или Луганске, возложив цветы к памятнику, я больше не увидела там ни одной новой фамилии ребенка, погибшего на этой войне», — рассказала о своей заветной мечте Фаина.
Фаина Савенко является самым молодым членом союза писателей ЛНР. Ее пьесы и рассказы переведены на несколько языков. В Москве недавно прошла презентация новой книги юной писательницы — «Мир, которого нет».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.