Вам это не понравится: сценарий на случай отказа Европы платить в рублях уже готов.

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Продажа российского газа за рубли сильно ударила по доллару, но вскоре РФ воплотит куда более страшный кошмар Запада.

Евросоюз вряд ли откажется от покупки российского газа из-за перевода расчетов на рубли, но в принятие Берлином и Брюсселем новых условий Хазин также не верит. Наиболее вероятным сценарием он называет посредничество Польши и Венгрии, не входящих в отказавшуюся платить рублями «Большую семерку». Эти страны могут начать обмен евро на рубли с последующим приобретением на них газа у «Газпрома» и перепродажей объемов в Западную Европу.

Перевод расчетов за трубопроводный газ за рубли стал следствием распада глобальной долларовой системы, который запустили сами США, подчеркивает экономист. Заморозкой международных резервов РФ американцы и их союзники фактически дали понять избирательность валюты, считавшейся общемировой. Говоря об этом, эксперт Михаил Хазин заявил об объективной справедливости слов президента России Владимира Путина о дефолте Запада перед РФ.

«Если вы хотите, чтобы ваша валюта была мировой, то вы должны относиться ко всему миру более-менее одинаково. А если вы начинаете кого-то игнорировать, то этот кто-то начинает задумываться, зачем ему нужны ваши доллары. Фокус состоит в том, что США решили игнорировать Россию. Если вы отказываетесь что-либо делать в конкретном углу, этот угол будет играть по своим правилам. А они сказали: “Мы вам запрещаем, мы конфискуем ваши сбережения”. В переводе на язык финансов, как правильно отметил Владимир Владимирович, это означает дефолт. Они обязались поддерживать доллар как платежную систему по всему миру и отказались от своих обязательств», – объяснил Хазин.

Окончательным сломом долларовой системы мировой экономики эксперт считает появление биржи, где в рублях будет торговаться нефть – один из основных биржевых товаров на глобальных рынках. В этом случае покупатели российского черного золота за рубли могут получить огромное преимущество над теми, кто продолжает приобретать сырье втридорога в долларах. Главными проигравшими при таком раскладе окажутся западные компании, которым санкциями запрещены рублевые сделки.

«Самое страшное для Запада – то, что Россия через какое-то время начнет нефтяные цены в рублях котировать. Создаст нефтяную биржу, где нефть будет продаваться за рубли. И тогда, если вдруг выяснится, что цена в рублях меньше долларовой, тот, кто запрещает менять доллары за рубли, создаст проблемы своим компаниям. И все начнет рассыпаться мгновенно. Именно этого американцы и боятся», – заявил Хазин в эфире радио Sputnik.

Эксперты считают, что вслед за трубопроводным газом Россия может перевести в рубли продажу в недружественные страны других ключевых позиций экспорта. Если аналогичные меры коснутся металлов, удобрений, зерновых и древесины, это существенно укрепит рубль, сделав его востребованной валютой на международном уровне.

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