Valve запустила приём заказов на Steam Deck в Японии, Южной Корее, Гонконге и Тайване

Корпорация Valve начала принимать заказы на игровую систему Steam Deck от геймеров из Японии, Южной Кореи, Гонконга и Тайваня. При этом производитель отмечает, что те, кто заказал консоль ранее, получат её в срок.





На первом этапе Steam Deck была доступна в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Европы, начиная с 25 февраля. В азиатских странах консоль продают с помощью компании Komodo. Что касается цен, то в Японии консоль оценивается в 800 иен, на Тайване — 13 380 тайваньских долларов, в Гонконге — 3288 гонконгских долларов, в Южной Корее — 589 000 вон.

Помимо этого, на BitSummit и Tokyo Game Show компания покажет работу консоли, что должно привлечь внимание к ней. Также отмечено, что покупатели из азиатского региона получат обновлённую версию Steam Deck.

Ранее сообщалось, что компания решила проблемы с производством, так что до конца года многие могут получить получить консоль и по весьма хорошей цене.