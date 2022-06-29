Valve втихомолку ухудшила некоторые Steam Deck, хотя и утверждает, что геймеры не почувствуют разницы

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На днях компания Valve объявила, что планирует удвоить поставки Steam Deck в ближайшие месяцы. Однако, похоже, это может не понравиться пользователям. Как сообщает, некоторые новые модели Steam Deck с объёмом постоянной памяти в 256 ГБ и 512 ГБ теперь будут поставляться с твердотельным накопителем PCI Express 3.0 x2 вместо PCI Express 3.0 x4. Это вдвое уменьшает скорость чтения и записи.





В Valve отреагировали на эту информацию и заявили, что при тестировании не заметили никакого влияния на игровую производительность. Пока сложно сказать, так ли это, но можно предположить, что на более медленных накопителях увеличится время загрузки игр уровней.

Забавно, что это произошло параллельно с заявлением компании о том, почему не стоит ставить длинные SSD в консоль. Ведь для этого надо убрать термопрокладки, что может привести к перегреву системы питания.

Что узнать, какой SSD установлен в консоли, надо зайти в список накопителей и на правой панели будет видна модель SSD. Если в её имени не указано E13T, скорее всего, это более медленная версия.

Не только Valve создаёт портативные консоли. Китайский бренд Ayaneo готовит решение Next II с дискретной графикой и мощными процессорами.