Valve рассказала, при какой температуре воздуха не стоит играть на Steam Deck — у консоли падает производительность

Во многих странах Европы этим летом наблюдается сильная жара. И потому Valve уточнила, что консоль Steam Deck стоит использовать только при определённом уровне температуры. В компании заявили, что если в комнате или на улице стало жарко, а температура превысила 35 градусов Цельсия, то консоль может начать тормозить.





По данным Valve гибридный процессор Steam Deck работает может разогреваться до 100 градусов, а вот при превышении такой температуры он будет сбрасывать частоты. На 105 градусах сработает защита и процессор отключится.

Аналогичные требования для своей консоли Switch озвучила и Nintendo. По данным японского производителя, Switch лучше использовать при температуре воздуха от 5 до 35 градусов Цельсия. Также крайне не рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия консоли, поскольку они выбрасывают горячий воздух.

Ранее в Valve уже сообщили, что не стоит устанавливать в консоль слишком длинные SSD, поскольку для этого нужно снимать термопрокладки. А это приведёт к перегреву.

Помимо этого, ранее сообщалось, что Valve без особой шумихи ухудшила показатели новых ревизий своей консоли. В них используются менее быстрые накопители, хотя в компании утверждают, что пользователи не увидят разницы.