Валиева раскрыла планы после возвращения с Олимпиады в Пекине

Валиева раскрыла планы после возвращения с Олимпиады в Пекине Новости
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов успел пообщаться с российской фигуристкой Камилой Валиевой после ее прибытия с Олимпиады в Пекине в Москву.

Фетисов раскрыл детали беседы с фигуристкой. Он заявил, что она не виновата в скандале, который разгорелся вокруг ее допинг-пробы, и неудачном выступлении на Олимпиаде. Тренер узнал о ближайших планах юной фигуристки.

«Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться», — заявила ему Валиева.

Победитель Олимпиад отметил, что Валиева в порядке. По словам Фетисова, нужно понять, через что ей пришлось пройти.

Валиева стала четвертой в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Она также выиграла золото в командных соревнованиях, но медаль ей не вручили после выявления сомнительной допинг-пробы.

 
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