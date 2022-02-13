Валиева получила стартовый номер на короткую программу личного турнира ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева выступит под 26-м номером в короткой программе личного турнира Олимпиады в Пекине. Соревнование состоится 15 февраля.

Россиянка получила соответствующий номер в рамках жеребьевки короткой программы в женском одиночном катании. Номер 28 достался Александре Трусовой, следом на лед выйдет Анна Щербакова. Всего заявлено 30 участниц.

Жеребьевка началась в 10:30 по пекинскому времени (05:30 по Москве). Она проходит на арене Capital Indoor Stadium.

Сейчас российские фигуристки активно готовятся к выступлениям. Утром 13 февраля Валиева на тренировке продемонстрировала блестящие четверные прыжки и тройной аксель.

загрузка...