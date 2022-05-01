Валерия устроила сюрприз в шоу «Маска» для юбиляра Киркорова

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Судьи проекта «Маска» разыграли председателя жюри Филиппа Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 55 лет. Выпуск шоу был посвящен творчеству народного артиста России.
На сцену вышла артистка в костюме Мыши. Киркорову мерещилась Маша Распутина и даже Борис Моисеев, однако под маской скрывалась Валерия.
«Я в своем репертуаре, как всегда. Обвела старика на четыре кулака. Гениально, как тебе идет этот роскошный костюм», — заметил поп-король.
Певица вскоре присоединилась к юбиляру за столиком жюри. Вместе с Киркоровым она продолжила смотреть выступления других судей.
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