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    Валерия устроила сюрприз в шоу «Маска» для юбиляра Киркорова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Валерия устроила сюрприз в шоу «Маска» для юбиляра Киркорова

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    НТВ/Prt Scr ШОУ МАСКА

    Судьи проекта «Маска» разыграли председателя жюри Филиппа Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 55 лет. Выпуск шоу был посвящен творчеству народного артиста России.

    На сцену вышла артистка в костюме Мыши. Киркорову мерещилась Маша Распутина и даже Борис Моисеев, однако под маской скрывалась Валерия.

    «Я в своем репертуаре, как всегда. Обвела старика на четыре кулака. Гениально, как тебе идет этот роскошный костюм», — заметил поп-король.

    Певица вскоре присоединилась к юбиляру за столиком жюри. Вместе с Киркоровым она продолжила смотреть выступления других судей.

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