Валерий Сюткин рассказал правду о шоу «Голос» и о будущем артистов проекта

Певец и музыкант Валерий Сюткин откровенно высказался о том, какое будущее ждет артистов шоу «Голос» на Первом канале. Он признался, что их ждет «разочарование», передает порталу WDay.
Наставник шоу «Голос» отметил, что всегда говорит своим подопечным начистоту — их популярность обычно заканчивается после того, как закончится проект.
«Первый канал оказал мне большое доверие, снова пригласив в “Голос”. Своим подопечным я всегда говорю, что они интересуют зрителя ровно столько, сколько находятся в проекте», — пояснил музыкант.
После артистам нужно будет доказывать, что они чего-то стоят, это большой труд и работа.
«Это сложно. Я советую им учиться писать песни, даже если не получается, и учиться самим подбирать свой репертуар», — добавил Сюткин.