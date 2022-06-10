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Валерий Непомнящий прокомментировал уход Паоло Ваноли из «Спартака»

Валерий Непомнящий прокомментировал уход Паоло Ваноли из «Спартака»
Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался об уходе Паоло Ваноли из «Спартака».

Ваноли возглавил команду красно-белых в декабре 2021 года, под его руководством московский клуб обыграл «Динамо» в финале Кубка России со счетом 2:1, став победителем впервые за 19 лет.

Непомнящий в беседе с журналистами подчеркнул, что отставка итальянского тренера была ожидаемой. Однако, по его словам, рекомендовать кого-то «Спартаку» невозможно.

«В “Спартак” кого-то рекомендовать невозможно по определению. “Спартак” — это “Спартак”, это своя кухня», — цитирует его News.ru.

Непомнящий добавил, что в связи со сложившейся ситуацией футбольному клубу нужен российский тренер. Он уверен, что самое время устроить проверку отечественным специалистам.

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