Валерий Меладзе выступит с концертом в Монако 6 августа

Певец и продюсер Валерий Меладзе готовится выступить с концертом в Монако 6 августа. Мероприятие пройдет в рамках проекта BIG ART FESTIVAL.
Билеты на концерт артиста можно приобрести от 750 до 1200 евро. Об этом пишет издание Hello Monaco.
Весной 2022 года исполнитель хита «Небеса» планировал сменить род деятельности. Он заявлял, что перестал интересоваться шоу-бизнесом.
Кроме этого, Меладзе осудил специальную операцию России на Украине, которая началась 24 февраля. В настоящее время вокалист находится за границей.