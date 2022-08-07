Российский певец Валерий Меладзе спел перед богатой аудиторией в Монако.
Зрители наслаждались черной икрой и другими деликатесами, слушая исполнителя. Сам артист выглядел прекрасно — на нем были синий пиджак и белые брюки.
Он рассказал, что музыкальное творчество до сих пор многое для него значит, хотя от самого шоу-бизнеса солист устал.
«Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — прокомментировал артист изданию «СтарХит».
Еще недавно исполнитель задумывался о завершении концертно-песенной карьеры, но, похоже, это не совсем так – звезда продолжает выступать на заграничных площадках.