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Валерий Меладзе спел перед богатой аудиторией в Монако

Валерий Меладзе спел перед богатой аудиторией в Монако
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Валерий Меладзе спел перед богатой аудиторией в Монако.

Зрители наслаждались черной икрой и другими деликатесами, слушая исполнителя. Сам артист выглядел прекрасно — на нем были синий пиджак и белые брюки.

Он рассказал, что музыкальное творчество до сих пор многое для него значит, хотя от самого шоу-бизнеса солист устал.

«Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — прокомментировал артист изданию «СтарХит».

Еще недавно исполнитель задумывался о завершении концертно-песенной карьеры, но, похоже, это не совсем так – звезда продолжает выступать на заграничных площадках.

валерий меладзе монако шоу-бизнес
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RusNewsToday24
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