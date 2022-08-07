Валерий Меладзе спел перед богатой аудиторией в Монако

«Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — прокомментировал артист изданию «СтарХит».