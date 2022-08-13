Валерий Леонтьев высказался о самочувствии Хитяевой после госпитализации

Народный артист РФ Валерий Леонтьев высказался о состоянии актрисы Людмилы Хитяевой после госпитализации.
Ранее стало известно, что Хитяева была доставлена в одну из московских больниц. 91-летняя актриса получила травму головы в результате падения.
«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет остаться», — цитирует Леонтьева ТАСС.
По словам экс-супруга Хитяевой, состояние народной артистки РСФСР оценивается как удовлетворительное. На данный момент врачи делают все, чтобы травма не расползлась дальше и не привела к серьезным последствиям, передает «Царьград».