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Валерий Леонтьев высказался о самочувствии Хитяевой после госпитализации

Валерий Леонтьев высказался о самочувствии Хитяевой после госпитализации
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Валерий Леонтьев высказался о состоянии актрисы Людмилы Хитяевой после госпитализации.

Ранее стало известно, что Хитяева была доставлена в одну из московских больниц. 91-летняя актриса получила травму головы в результате падения.

«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет остаться», — цитирует Леонтьева ТАСС.

По словам экс-супруга Хитяевой, состояние народной артистки РСФСР оценивается как удовлетворительное. На данный момент врачи делают все, чтобы травма не расползлась дальше и не привела к серьезным последствиям, передает «Царьград».

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