Валерий Баринов признался, что переживает за попавшую в смертельное ДТП Анну Большову

«Знаете, что произошло — это трагическая случайность, от которой никто не застрахован. Я не буду ее после этого меньше любить, восхищаться ее талантом. Я с ней не только в кино работал. Она — удивительный человек. Поэтому мои помыслы все с ней», — цитирует его Пятый канал.