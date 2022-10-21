Валерий Баринов признался, что переживает за попавшую в смертельное ДТП Анну Большову

Заслуженная артистка России Анна Большова — замечательная актриса и человек, однако несчастье может случиться с каждым. Такое мнение о попавшей в смертельное ДТП звезде высказал актер Валерий Баринов.
Баринов, игравший с ней в сериале «Свадебные хлопоты», признался, что и представить себе не может, в каком состоянии находится актриса. Ее он охарактеризовал как очень совестливого и честного человека.
«Знаете, что произошло — это трагическая случайность, от которой никто не застрахован. Я не буду ее после этого меньше любить, восхищаться ее талантом. Я с ней не только в кино работал. Она — удивительный человек. Поэтому мои помыслы все с ней», — цитирует его Пятый канал.
ДТП с участием Большовой, в результате которого погибла женщина, произошло 14 октября в Калужской области. Ранее стало известно, что спустя четыре дня после трагедии актриса вновь появилась на публике.