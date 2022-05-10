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    Валерий Меладзе отреагировал на слухи о своем отъезде из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Валерий Меладзе отреагировал на слухи о своем отъезде из России

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал слухи о том, что он вместе с братом Константином покинул Россию. Информация появилась в официальном Telegram-канале артиста.

    В лаконичном посте содержится скриншот, на котором видна новость, распространенная некими интернет-ресурсами, помеченная большой плашкой «фейк». В заметке сказано, что братья Меладзе якобы навсегда покинули РФ, отправившись во Францию. Кроме того, авторы этой публикации утверждали, что Валерий «прямо на глазах журналистов сжег сертификат Народного артиста РФ и другие бумажки».

    Напомним, ранее Константин Меладзе «засветился» в списке звездных преподавателей интернет-платформы «Уроки легенд». Там представители отечественного шоу-бизнеса выкладывают уроки, где делятся тонкостями профессии. Примечательно, что на этом ресурсе собираются многие из тех, кто публично критиковал Москву после начала спецоперации, покинув страну. Например, актриса Чулпан Хаматова.

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