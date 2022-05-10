Валерий Меладзе отреагировал на слухи о своем отъезде из России

В лаконичном посте содержится скриншот, на котором видна новость, распространенная некими интернет-ресурсами, помеченная большой плашкой «фейк». В заметке сказано, что братья Меладзе якобы навсегда покинули РФ, отправившись во Францию. Кроме того, авторы этой публикации утверждали, что Валерий «прямо на глазах журналистов сжег сертификат Народного артиста РФ и другие бумажки».