Вакцинация от COVID-19 может получить статус обязательной в календаре прививок России

Вакцинация от коронавируса может стать обязательной в Национальном календаре прививок, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума — 2022.
Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Государственную думу. Сейчас идет обсуждение этого вопроса, но есть некоторые нюансы, отметил Мурашко. Он также обосновал актуальность инициативы об обязательной вакцинации от COVID-19.
«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим — ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против COVID-инфекции, это тоже идет», — подчеркнул глава Минздрава РФ на ПМЭФ.
Россия наблюдает за развитием эпидемиологической ситуации в странах полушария Земли, где уже наступил зимний период. В этом плане идет работа с депутатским корпусом, отметил Мурашко.