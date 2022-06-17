Вакцинация от COVID-19 может получить статус обязательной в календаре прививок России

«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим — ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против COVID-инфекции, это тоже идет», — подчеркнул глава Минздрава РФ на ПМЭФ.