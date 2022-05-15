Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Майя Хоук на премьере 4 сезона сериала “Очень странные дела”

Вайнона Райдер

В Нью-Йорке состоялась премьера 4 сезона сериала “Очень странные дела”, который начнет выходить на Netflix 27 мая. Мероприятие посетили главные звезды проекта — Вайнона Райдер, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Майя Хоук, Финн Вулфхард, Дэйкер Монтгомери и другие. Дэвид Харбор пришел в компании своей супруги Лили Аллен, а Милли Бобби Браун сопровождал ее бойфренд Джейк Бон Джови.

Дэвид Харбор и Лили Аллен Дэйкер Монтгомери Сэди Синк Чарли Хитон Вайнона Райдер

Майк Майерс Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови Джо Кири Наталия Дайер Майя Хоук и Финн Вулфхард Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо,Приа Фергюсон