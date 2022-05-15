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    Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Майя Хоук на премьере 4 сезона сериала “Очень странные дела”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Майя Хоук на премьере 4 сезона сериала "Очень странные дела"

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    Красная дорожка





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    Вайнона Райдер

    В Нью-Йорке состоялась премьера 4 сезона сериала “Очень странные дела”, который начнет выходить на Netflix 27 мая. Мероприятие посетили главные звезды проекта — Вайнона Райдер, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Майя Хоук, Финн Вулфхард, Дэйкер Монтгомери и другие. Дэвид Харбор пришел в компании своей супруги Лили Аллен, а Милли Бобби Браун сопровождал ее бойфренд Джейк Бон Джови.

    Дэвид Харбор и Лили АлленДэвид Харбор и Лили АлленДэйкер МонтгомериДэйкер МонтгомериСэди СинкСэди СинкЧарли ХитонЧарли ХитонВайнона РайдерВайнона РайдерВайнона Райдер

    Майк МайерсМайк МайерсМилли Бобби БраунМилли Бобби БраунМилли Бобби Браун и Джейк Бон ДжовиМилли Бобби Браун и Джейк Бон ДжовиДжо КириДжо КириНаталия ДайерНаталия ДайерМайя Хоук и Финн ВулфхардМайя Хоук и Финн ВулфхардКалеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Приа ФергюсонКалеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо,Приа Фергюсон

     

     


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Gettyimages.ru


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