Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Майя Хоук на премьере 4 сезона сериала “Очень странные дела”

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Вайнона Райдер
В Нью-Йорке состоялась премьера 4 сезона сериала “Очень странные дела”, который начнет выходить на Netflix 27 мая. Мероприятие посетили главные звезды проекта — Вайнона Райдер, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Майя Хоук, Финн Вулфхард, Дэйкер Монтгомери и другие. Дэвид Харбор пришел в компании своей супруги Лили Аллен, а Милли Бобби Браун сопровождал ее бойфренд Джейк Бон Джови.
Дэвид Харбор и Лили АлленДэйкер МонтгомериСэди СинкЧарли ХитонВайнона Райдер
Майк МайерсМилли Бобби БраунМилли Бобби Браун и Джейк Бон ДжовиДжо КириНаталия ДайерМайя Хоук и Финн ВулфхардКалеб Маклафлин, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Сэди Синк, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо,Приа Фергюсон
Фото
Gettyimages.ru
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